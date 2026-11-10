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Mersin Erdemli'de direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye alındı

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Mersin Erdemli'de direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye alındı Haber Videosunu İzle
Mersin Erdemli'de direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye alındı
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Mersin-Antalya D-400 karayolunun Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında otomobil yoldan çıkıp direğe çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de yoldan çıkıp direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ş. (35) idaresindeki 33 KLF 49 palaklı otomobil kaşvaktan sonra virajı alamayarak yoldan çıkıp direğe çarptı. Bölgede bulunan jandarma ekibi yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak hazır bekleyen ambulansa aldı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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