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Mersin'den gelip Sivas'ta hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'den gelip Sivas'ta hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı
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Mersin'den Sivas'ın İmranlı ilçesine gelerek otodan hırsızlık yapan 1'i kadın 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin Erzincan'da da benzer bir hırsızlığa karıştığı belirlendi.

Mersin'den gelip Sivas'ta otodan hırsızlık yapan 1'i kadın 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmranlı ilçesindeki otodan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi, olayın Mersin'den gelen biri kadın 5 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheliler, İmranlı ilçesinde düzenlenen operasyonla aynı gün yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı tarihte Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayına da karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 kol saati, 2 cep telefonu, 2 altın yüzük, 2 altın küpe, 10 euro, 4 güneş gözlüğü ve 6 bin 300 TL ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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