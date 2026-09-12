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Mersin’deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Mersin’deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarmanın son 10 gün içerisinde yaptığı çalışmalarda piyasaya sürülmeye çalışılan milyonlarca adet sentetik ve uyuşturucu haplarla ilgili yakalanan 24 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarmanın son 10 gün içerisinde yaptığı çalışmalarda piyasaya sürülmeye çalışılan milyonlarca adet sentetik ve uyuşturucu haplarla ilgili yakalanan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Mersin'de gençlerin uyuşturucu madde ile zehirlenmesinin önüne geçilmesi için güvenlik güçleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 10 gün içerisinde önemli çalışmalar yaptı. Çalışanların ardından belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından peş peşe baskınlar gerçekleştirildi. Baskınlarda depo olarak kullanılan asansörcüden, fırıncıya kadar bir çok adreste zulanan 4 milyon 600 binden fazla uyuşturucu içerikli sentetik hap, 4 milyon adete yakın üretim yapılabilecek 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 6 milyon adet boş kapsül,19 kilo 225 gram esrar ile 65 bin adet ectacy ele geçirdi.

Polis ve jandarmanın çalışmasıyla yapılan operasyonlarda yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasası çökertilirken, 24 şüpheli de yakalandı.Yakalanan 24 şüpheli emniyet ve jandarma da ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 8'ine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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