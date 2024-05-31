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Mersin'deki fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 83 işçi taburcu oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 83 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadığı belirtildi. Araştırmalar yemek ve su kaynaklarından etkilenip etkilenmedikleri konusunda devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 83 işçi taburcu oldu.

İddiaya göre, Tarsus Adana yolu üzerindeki Yunusoğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 83 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesine ve özel hastanelere başvurdu. İşçiler karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

Taburcu olan işçilerin yedikleri yemekten mi, içtikleri sudan mı etkilendikleri konusunda araştırma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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