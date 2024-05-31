Mersin'deki fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 83 işçi taburcu oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 83 işçi taburcu oldu.

İddiaya göre, Tarsus Adana yolu üzerindeki Yunusoğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 83 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesine ve özel hastanelere başvurdu. İşçiler karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

Taburcu olan işçilerin yedikleri yemekten mi, içtikleri sudan mı etkilendikleri konusunda araştırma başlatıldı. - MERSİN