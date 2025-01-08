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Mersin'de Zehirlenme Olayı: Üç Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Zehirlenme Olayı: Üç Çocuk Hayatını Kaybetti
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Tarsus ilçesinde meydana gelen zehirlenme olayında üç çocuk yaşamını yitirirken, üç çocuk yoğun bakımda tedavi ediliyor. Ailenin evinde yapılan incelemelerde, fare zehri kullanıldığı belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 çocuğun öldüğü, 3 çocuğun da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü zehirlenme olayıyla ilgili evdeki incelemeler tamamlandı.

Olay, önceki gün Tarsus'un Yeşilevler Mahallesi'nde meydana gelmişti. 6'sı çocuk 8 kişilik yabancı uyruklu aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, çocuklardan 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Durumu ağır olan ve Mersin Şehir Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edilen 4 çocuktan biri olan 4 yaşındaki Selem Elyusuf da yolda hayatını kaybetti. Hayatı tehlikeleri süren Ahid (9) ile İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho'nun (1) ise Ankara'da iki ayrı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Anne Hazal Duho'dan sonra sağlık durumu iyileşen baba Memun Elyusuf'un da kendi isteğiyle taburcu olduğu öğrenildi. Bir fabrikada çalıştığı öğrenilen baba Elyusuf'un da anne gibi ifadesinde eve fare zehri döktüklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, AFAD ekipleri de bugün son incelemelerini tamamladı. İncelemeler sonrasında elde edilen bulguların bugün Ankara'ya gönderileceği ifade edildi.

3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili komşular da, ailenin yaklaşık 3 yıldır aynı evde ikamet ettiğini, çok fazla tanımadıklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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