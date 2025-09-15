Haberler

Mersin'de Yolcu Otobüsü Yangını: 7 Yolcu Tahliye Edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Irak'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, motor kısmında başlayan yangın sonucu alev alev yandı. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcuları tahliye edilen otobüs alev alev yandı.

Olay, Tarsus-Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Irak'tan İstanbul'a seyreden M.B. idaresindeki 16 KK 410 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın otoyol çevresindeki ağaçlara da sıçradı. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi. Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
