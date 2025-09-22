Mersin'de Yolcu Minibüsü Alev Alev Yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolcu taşıyan minibüs alev alev yandı. Sürücünün yolcuları hızla tahliye etmesi muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Karyağdı Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan V.Ş. idaresindeki minibüsün motor kısmından yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı sağa çekip yolcuları tahliye etti. Alevler bir anda aracı sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN