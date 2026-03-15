Tarsus'ta ahıra yıldırım düştü: 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir ahıra yıldırım düştü ve 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası ahır sahibi Adem Çelik destek talebinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus'un Çavuşlu Mahallesi Kızkalesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağış esnasında ahıra yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından ahırda bulunan küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, durum yetkililere bildirildi.

Ahırın sahibi Adem Çelik, ahırda yaklaşık 200 küçükbaş hayvan bulunduğunu, yıldırım düşmesi sonucu 5 hayvanın telef olduğunu belirterek destek talebinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
