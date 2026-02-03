Haberler

Mersin'de 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Mersin'de 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan araç sürücüsü kadın, tutuklandı. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Mersin'de, tırı sollamak isterken yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarparak 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan araç sürücüsü kadın tutuklandı.

Dün akşam, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan 33 ATE 039 plakalı aracın sürücüsü M.K. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın sürücü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyenlere tırı sollamak isteyen M.K. (25) idaresindeki 33 ATE 039 plakalı araç çarptı. Kazada Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olay yerinde, Nejla Öztürk (16) ise hastanede hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri, bugün yan yana toprağa verilirken, yaralanan 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı