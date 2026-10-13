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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 3,5 milyar liralık hacim, 37 şüpheli yakalandı

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 3,5 milyar liralık hacim, 37 şüpheli yakalandı
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Mersin'de iki ayrı soruşturma kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 37 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis soruşturmasında 3,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yasa dışı bahis soruşturmasında 3,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, 17'si şirket olmak üzere toplam 45 şüpheliye ait banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunda kullanıldığı ve hesaplarda toplam 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruşluk işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, il dışındaki işsiz vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirerek adlarına GSM hattı ve banka hesabı açtırıp bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları öne sürülen şüpheliler de takibe alındı.

İki ayrı soruşturma kapsamında, toplam 62 şüpheliye yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Mersin il merkezi ve Erdemli ilçesinde bulunan 19 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, panel dolandırıcılığı suçundan 18, yasa dışı bahis suçundan 44 olmak üzere toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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