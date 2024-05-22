Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahisle ilgili 4 farklı ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi yakalandı, 12 adet cep telefonu, 8 sim kart, 1'er adet hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 1 şahsın da arandığı öğrenildi. - MERSİN