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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

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Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahisle ilgili 4 farklı ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi yakalandı, 12 adet cep telefonu, 8 sim kart, 1'er adet hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 1 şahsın da arandığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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