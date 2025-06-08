Mersin'de Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Mersin'de Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlarda baraka, depo ve bir bina etkilenerek paniğe neden oldu.

Mersin'de çıkan yangınları itfaiye ekipleri söndürdü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı yangın paniğe neden oldu. Baraka, depo ve bina yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde bir baraka alev alev yandı. Yine aynı ilçede bu kez Karahıdırlı Mahallesi'ndeki bir evin deposu yandı. Yangın eve tamamen sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Öte yandan Mezitli ilçesinde bir binada da yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Her üç yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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