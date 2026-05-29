Mersin'de yabancı uyruklu şahıs tarlada vurularak öldürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs tarlada tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir tarla içerisinde meydana geldi. Silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir şahsı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu Mahmud El Hasan (31) olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan ve hayatını kaybeden şahsın kardeşi olduğu öğrenilen kişi, ağabeyinin daha önceden aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği 3 kişi tarafından tabancayla vurulduğunu öne sürdü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MERSİN

