Dev vurgun! Vatandaşlık vaadiyle soyup soğana çevirmişler

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişiyi vatandaşlık vaadiyle yaklaşık 700 bin lira dolandıran 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de akılalmaz bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi'ne gelerek yerleşen Suriye uyruklu Abdul M., vatandaşlık alacağı vaadiyle 2 şahıs tarafından dolandırıldı.

700 BİN LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılar, kandırdıkları mağdurdan 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin lira olmak üzere yaklaşık 700 bin lirayı 'Vatandaşlık' vaadiyle elinden aldı. İhbar üzerine Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelilerin A.G. ve R.Y. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden A.G. Erdemli'de, R.Y. ise Mersin'de düzenlenen operasyonla bir başka şahsı dolandırmak isterken yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.