Haberler

Dev vurgun! Vatandaşlık vaadiyle soyup soğana çevirmişler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dev vurgun! Vatandaşlık vaadiyle soyup soğana çevirmişler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de, yabancı uyruklu bir kişiyi vatandaşlık vaadiyle dolandıran 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin söz konusu yabancı uyruklu kişiyi 700 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

  • Mersin'de 2 şüpheli, Suriye uyruklu bir kişiyi vatandaşlık vaadiyle yaklaşık 700 bin lira dolandırdı.
  • Şüpheliler, mağdurdan 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin lira aldı.
  • Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişiyi vatandaşlık vaadiyle yaklaşık 700 bin lira dolandıran 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de akılalmaz bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi'ne gelerek yerleşen Suriye uyruklu Abdul M., vatandaşlık alacağı vaadiyle 2 şahıs tarafından dolandırıldı.

700 BİN LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılar, kandırdıkları mağdurdan 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin lira olmak üzere yaklaşık 700 bin lirayı 'Vatandaşlık' vaadiyle elinden aldı. İhbar üzerine Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelilerin A.G. ve R.Y. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden A.G. Erdemli'de, R.Y. ise Mersin'de düzenlenen operasyonla bir başka şahsı dolandırmak isterken yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.