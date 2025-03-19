Mersin'de Vatandaşlar Tankeri Elbirliğiyle Çekerek Yolu Açtı

Yolu kapatan tankeri vatandaşlar elbirliğiyle iterek çekti

MERSİN - Mersin'de yolda kayarak şeridi kapatan ve uzun kuyruk oluşmasına neden olan tankeri vatandaşlar iterek çekti.

Olay, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Aydıncık ile Bozyazı ilçeleri arasındaki tüneler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gaz yüklü tanker yağışlı havada kayarak yolu kapattı. Kapanan yolda yüzlerce araç kuyruk oluşturdu. Uzun süre trafiğin açılmasını bekleyen vatandaşlar, sorun çözülmeyince olaya imece usulü el attı. Sürücüler ve yolcular araçlardan inerek el birliğiyle tankeri iteleyip yolu açtı. O anlar ise cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı.