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Mersin'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 18 olayda 24 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 29 bin 549 sentetik ecza hapı ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188. maddesi kapsamında 18 olayın meydana geldiği çalışmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda 29 bin 549 adet sentetik ecza hapı, 431 gram esrar-skunk, 230 adet ecstasy, 565 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 40 gram metamfetamin, 14 gram alfametilfenatilamin (A-M) (bonzai hammaddesi), 7 gram kokain ve 5 gram esrar-skunk ele geçirildi. Ayrıca 4 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 125 bin 330 TL ve 500 ABD dolarına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı