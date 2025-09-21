Haberler

Mersin'de Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde ve evde çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte kaçak tütünler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada şüpheli A.G.'yi belirledi. Belirlenen şüphelinin adresine ve evine baskın yapan polis, şahsı yakaladı. Adreslerde yapılan aramada 22 adet sentetik ecza, çeşitli miktarlarda bonzai, metamfetamin, esrar, bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 62 adet bandrolsüz nargile tütünü, 8 adet bandrolsüz elektronik sigara tatlandırıcısı, 1 adet tırnak cilası seti ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

