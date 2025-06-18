Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 46 yaşındaki A.Ç. yakalanarak tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin elinde sentetik uyuşturucu hammaddesi ve suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde tircareti yapan şüpheli A.Ç. (46) belirlendi. Baskın yapan polis şüpheliyi yakaldı. Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu hammaddesi ile suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan A.Ç. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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