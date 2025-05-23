Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan R.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda 160 gram sıvı uyuşturucu ve 260 gram bonzai ile birlikte çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli R.Y. (33) belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüphelinin ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesindeki evine operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramada 160 gramı sıvı, 260 gram bonzai, kenevir tohumları, bonzai yapımında kullanılan bir miktar kıyılmış süzülmüş tütün, uyuşturucu madde içme ve kullanma aparatları ile 2 adet kasatura ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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