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Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma operasyonu sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 166 gram bonzai, 53 gram kubar esrar ve 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, zanlılara ait aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada 166 gram bonzai, 53 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde içme aparatı ile 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'si tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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