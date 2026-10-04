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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden bonzai, kokain ile uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 3 şüpheli belirlenerek yakalandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlada bonzai, kokain ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen tütün, aseton,alfa metil fenatilamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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