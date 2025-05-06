Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Ele Geçirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de icra edilen 2 farklı narkotik operasyonunda, 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3 buçuk kilogram kristal metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik. Düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda; 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kilogram kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA