Haberler

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında lider Coventry ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile lider Coventry karşı karşıya geldi. MKM Stadyumunda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

LİGDE OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City puanını 68'e çıkararak play-off iddiasını sürdürdü. Lider Coventry ise 84 puana çıkarak Premier Lig yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı.

GELECEK RAKİPLERİ 

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, deplasmanda Sheffield United ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Coventry ise bir başka Sheffield takımı olan Sheffield Wednesday'ı kendi sahasında konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

