Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü

Finlandiya futbolunun efsane isimlerinden Jari Litmanen, yıllar sonra sahalara geri dönerek futbol dünyasında büyük sürpriz yarattı.

ESTONYA’DA YENİ BAŞLANGIÇ

En son 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen Litmanen, Estonya ekibi Kalev Tallinn III ile anlaşarak 55 yaşında yeniden profesyonel futbol kariyerine adım attı.

AJAX EFSANESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

1995 yılında Ajax ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Litmanen, o dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Başarılı orta saha, 1995/96 sezonunda Devler Ligi’nde gol kralı olmayı da başardı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca Barcelona, Liverpool ve Fulham gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Litmanen, kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımda da iz bıraktı. Finlandiya Milli Takımı ile 137 maça çıkan efsane isim, 10 kez yılın futbolcusu seçildi.