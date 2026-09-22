Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 172 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 172 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Toroslar ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.