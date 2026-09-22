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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 172 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 172 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Toroslar ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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