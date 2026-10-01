Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 177,01 gram madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 177,01 gram madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 177,01 gram sentetik kannabinoid, 17 sentetik ecza hapı ve 6 bin 950 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 177,01 gram sentetik kannabinoid, 17 sentetik ecza hapı ile 6 bin 950 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin ilçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.Ü. isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu yerde arama yapıldı.

Aramalarda 177,01 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ü. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu

Madende göçük! İşçiler için zamanla yarış var, kriz merkezi kuruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
İzmit'teki kafe kavgasında iki kardeşin vurulduğu anlar kamerada! Görüntüler dava dosyasına girdi

Kül tablasıyla başladı, kurşunla bitti! O anlar kamerada
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
Yüksekova'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Alevlerin arasına girdi, Türk bayrağını son anda kurtardı
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı