Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 177,01 gram madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 177,01 gram sentetik kannabinoid, 17 sentetik ecza hapı ile 6 bin 950 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin ilçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.Ü. isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu yerde arama yapıldı.

Aramalarda 177,01 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ü. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı