Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde uyuşturucu madde satan 2 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ve Mut ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlenen iki ayrı operasyonla 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 480 gram uç, 10 gram metamfetamin, 23 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet çelik kasa ile 17 bin 170 TL nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN