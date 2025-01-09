Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde uyuşturucu madde satan 2 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ve Mut ilçelerinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlenen iki ayrı operasyonla 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 480 gram uç, 10 gram metamfetamin, 23 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet çelik kasa ile 17 bin 170 TL nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN