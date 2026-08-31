Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27-29 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, kokain ve sentetik ecza maddelerinin yanı sıra hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, pres baskı makinesi, cumhuriyet altını ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 103 bin 400 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.E., M.G., Y.K., G.S., S.T., U.K. ve Z.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı