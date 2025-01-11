Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Mersin'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ve Gülnar ilçelerinde 7 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 448 gram metamfetamin, 70 gram uç, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 264 tabanca fişeği, 1 bıçak, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 5 bin 600 TL para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN