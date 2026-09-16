Mersin’de uyuşturucu operasyonu 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in merkez ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 106 kök hint keneviri, 23, 20 gram kokain, 1 adet av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı