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Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve 28 bin 240 TL ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 3,19 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 240 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.S., C.S. ve K.K. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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