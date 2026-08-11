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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo esrar ele geçirildi
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Mersin’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin titiz takibi sonucu merkez Toroslar ilçesinde belirlenen araç durduruldu. Araçla bağlantılı C.E. isimli şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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