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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü araştırmada bir şüphelinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai, 487 gram kubar esrar ile 5 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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