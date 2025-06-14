Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 354 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 354 Şüpheli Yakalandı
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Mersin polisinin son 20 günde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirildi. 354 şüpheli yakalanırken, 49'u tutuklandı.

Mersin polisinin son 20 günde yaptığı operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ile sentetik ecza ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 49'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son 20 günde bir çok çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin tespitleri sonrasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve satanların da aralarında olduğu 354 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 kilo 600 gram kokain, 4 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 300 gram skunk, 222 gram metamfetamin, 2 milyon 166 bin 951 adet sentetik ecza, 324 bin 236 adet uyuşturucu hap, 11 tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 330 bin TL ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte güvenlik güçlerinin uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelesinin aralıksız devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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