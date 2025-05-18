Mersin'de Üç Ayrı Yangın 14 Dönüm Alanı Yaktı

Mersin'de Üç Ayrı Yangın 14 Dönüm Alanı Yaktı
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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangınlar, toplamda 14 dönüm alanın zarar görmesine neden oldu. Yangınlara anında müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Menginlerin çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de çıkan yangınlarda 14 dönüm alan zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde üç ayrı bölgede çıkan orman ve bahçe yangınları, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda 11 dönümü ormanlık, 3 dönümü ise bahçe olmak üzere toplam 14 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın ilçeye bağlı Kızılaliler Mahallesi Yörükler mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 itfaiye, 7 su tankı olmak üzere 18 araç ile orman işçilerinin de olduğu 50 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler yer yer kuvvetli esen rüzgara rağmen birçok noktadan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik mücadele ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında 11 dönüm ormanlık alan zara gördü.

İkinci yangın ise Gercebahşiş Yeni Mahallesi sınırlarında çıktı. Bir bahçede başlayan yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 1 arazöz, 1 itfaiye ekibi ve 10 kişilik personel sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürülein yangında 2 dönüm bahçe zarar gördü.

İki yangının da söndürülmesinin ardından bu kez de akşam saatlerinde Çataloluk Mahallesi sınırlarında bir bahçeden alevler yükseldi. Biri arazöz iki araçla bölgeye sevk edilen 10 kişilik ekibin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük bahçe zarar gördü.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - 3.Sayfa
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