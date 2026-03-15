Trafikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Trafikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Tarsus ilçesinde 'yan bakma' tartışması sonucunda bir kişi silahla bacağından vuruldu. Olayda taraflar araçlarına zarar verdi, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yaşanan 'yan bakma' tartışmasında silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda yan yana duran iki sürücü arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inen F.M. ve yanındaki arkadaşları ile diğer araçta bulunan A.Ö. ve Y.Ö. adlı kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar birbirlerinin araçlarına zarar vererek, camlarını kırdı. Yaşanan arbede sırasında F.M., silahla A.Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

