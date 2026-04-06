Kazadan 8 gün sonra acı haber geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde 100. Yıl Hemzemin Geçidi yakınlarında bulunan Yavuz Donat Bulvarı üzerinde 30 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Durmuş Özgür (60) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özgür, doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

