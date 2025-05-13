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Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
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Mersin'de, kontrolü kaybeden bir ticari taksinin orta refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ve takside yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarpan ticari taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de Serdar G. idaresindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin şehir merkezi yönüne seyir halinde iken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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