Mersin'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü kadının ise gözaltına alındığı bildirildi.

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen vatandaşlara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazada olay yerinde hayatını kaybedenlerin Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olduğu, hastanede hayatını kaybeden çocuğun ise Büşra Güney (15) olduğu öğrenildi. Burkan Acar (21), Yunus Bagi (35) ve Necla Öztürk (15) isimli yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yayalara çarpan 33 ATE 039 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (25) isimli kadının gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

