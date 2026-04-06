Mersin'de kaza: 1 ölü

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Hasan C. hayatını kaybetti. Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşucu eski otogar mevkiindeki ışıklarda otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hasan C. (46) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi