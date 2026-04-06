Mersin'de kaza: 1 ölü

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşucu eski otogar mevkiindeki ışıklarda otobüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hasan C. (46) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı