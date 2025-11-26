Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 82 yaşındaki Halit Yıldız, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 19 yaşındaki M.G. yönetimindeki başka bir araca da çarpma gerçekleşti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A. (55) idaresindeki 33 NDL 58 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçen Halit Yıldız'a (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bu kez de M.G. (19) yönetimindeki 33 BBS 807 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaya Yıldız ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa