Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil karşı şeride geçip ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip ters döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Narlıkuruyu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Silifke istikametine seyir halinde olan Mehmet Ummak idaresindeki 71 BAK 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla atıp boş alanda ters döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesiyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ummak'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Araçta bulunan bir yolcu ise yaralı kurtuldu. Yaralı ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Ummak'ın cenazesi morga gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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