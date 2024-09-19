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Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan tarım aracı ve motosikletin çarpışması sonucunda oluşan kaza, inceleme altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mut-Silifke karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Silifke'den Mut istikametine giden Selahattin T. idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, 33 AOD 188 plakalı motosikletle çarpışması sonrası savrularak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis Merkezi'ne ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Motosikletteki Alperen Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan Hakan Ünal ise ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mersin Üniversitesine Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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