Haberler

Mersin'de Trafik Denetimlerinde 115 Bin Araç Kontrol Edildi

Mersin'de Trafik Denetimlerinde 115 Bin Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yapılan son trafik denetimlerinde 115 bin araç kontrol edilerek, bin 461 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Ayrıca güvenlik ve asayiş konularında yapılan toplantıda, suçluların yakalanması ve düzensiz göçle mücadele uygulamaları hakkında da bilgiler verildi.

Mersin'de son bir hafta içerisinde 115 bin aracın trafik yönünden denetlendiği, bin 461 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, il genelinde güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde düzenlenen toplantıda, kent genelinde güvenlik ve asayiş alanında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer ilgili konular ele alındı.

Mersin'in huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev başında olduğu vurgulandı.

Yapılan değerlendirmede, 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 855 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Trafik denetimleri kapsamında ise 115 bin 631 aracın kontrol edildiği, bin 461 aracın trafikten men edildiği ve 526 ticari taksinin denetlendiği açıklandı.

Ayrıca, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' çerçevesinde bin 392 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 4 yabancının ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.