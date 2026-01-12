Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir tır, karşıya geçmeye çalışan Abdulgani Akboğa'ya çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Akboğa'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza,merkez Akdeniz İlçesi D-400 karayolu Yakaköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 33 BZA plakalı tır, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Abdulgani Akboğa'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akboğa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün gözaltına alındığı kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa