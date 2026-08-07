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Mersin'de tır kazası kamerada: Araç metrelerce sürüklendi

Mersin'de tır kazası kamerada: Araç metrelerce sürüklendi
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Mersin’de şerit değiştiren tırın aynı istikamette seyreden araca çarparak metrelerce sürüklediği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin'de şerit değiştiren tırın aynı istikamette seyreden araca çarparak metrelerce sürüklediği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Akdeniz ilçesi D-400 kara yolu üzeri eski tır garajı civarında meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte ilerleyen tır, sağ şeride geçtiği sırada aynı istikamette seyreden araca çarptı. Tırın önünde kalan araç, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada araca çarpması ve aracı önünde sürüklemesi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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