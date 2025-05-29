Mersin'de Tırın Çarptığı 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tırın çarptığı bisikletli çocuk ölmüş, sürücü kaçmıştı: O anların görüntüsü çıktı

MERSİN - Mersin'de tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli stajyer öğrenicinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kaçan sürücünün aranmasının sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan Utku S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada,Ö. Ş. idaresindeki 33 AIE 276 plakalı tırın altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü kaçtı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletli çocuğa tırın çarparak üzerinden geçmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.