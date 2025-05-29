Mersin'de Tırın Çarptığı 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Tırın Çarptığı 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin'de Tırın Çarptığı 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Mersin'de bir tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli stajyer öğrenici Okan Utku S. hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı, tır sürücüsü ise kaçtı.

Tırın çarptığı bisikletli çocuk ölmüş, sürücü kaçmıştı: O anların görüntüsü çıktı

MERSİN - Mersin'de tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli stajyer öğrenicinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kaçan sürücünün aranmasının sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan Utku S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada,Ö. Ş. idaresindeki 33 AIE 276 plakalı tırın altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü kaçtı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletli çocuğa tırın çarparak üzerinden geçmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.