Mersin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Otoyol Savaş Alanına Döndü

Mersin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Otoyol Savaş Alanına Döndü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen kazada iki tır ve bir otomobil çarpıştı. Devrilen tırın içindeki deterjan kolileri yola dağılınca otoyolda büyük bir karmaşa yaşandı. Yaralanan olmaması teselli kaynağı olurken, trafik bir süre tek şeritten sürdürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası otoyol savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde iki tır ve bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası tırlardan biri devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı. Devrilen tırdaki deterjan kolileri yola savrulunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre Pozantı istikametine tek şeritten verildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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