Mersin'de Ters Yoldan Giden Sürücü Yakalandı

Mersin'de otoyol girişinde tersten giderek, biri midibüs (yarımotobüs) 3 aracın karıştığı kazaya neden olup arkasına bakmadan bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü yakalandı. O anların bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdığı olayla ilgili sürücüye 10 bin 260 TL ceza kesilip ehliyetine el konuldu.

Kaza, 16 Eylül'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin serbest bölge girişinde meydana geldi. Ters yönden gelen otomobili gören, midibüs sürücüsü çarpmamak için ani fren yaparak direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Kör nokta olduğu için arkadan gelen bir otomobil ile kamyonda kaza yaptı. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan ters yönden gelen aracın sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Kaza anı ise yoldan geçen bir başka aracın kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili sürücü yakalandı, 10 bin 260 TL ceza kesilip ehliyetine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "16.09.2025 günü saat 17.30 sıralarında Mersin-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde ters yönden gelerek kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden ayrılan araca ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, araç sürücüsünün İ.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş ve şahıs hakkında yasal işlemler yapılmak üzere yakalanmıştır. İ.A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında: 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi' ve 'Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak' kural ihlalini işlediği tespit edilen şahsa 10 bin 260 TL trafik cezası uygulanmış ve şahsın sürücü belgesine geçici olarak el konulmuştur. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - MERSİN