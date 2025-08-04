Mersin'de Ters Dönerek Kaza Yapan Otomobilde 4 Yaralı

Mersin'de Ters Dönerek Kaza Yapan Otomobilde 4 Yaralı
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Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarpıp ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ters döndü 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşis Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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